Будущее наступило! Посмотрите, как в Словакии катаются между городами на летающем кабриолете

Разработчики считают, что их "авиакар" воплотил научную фантастику в реальность. Фото: Klein Vision

В Братиславе совершен очередной полет AirCar - двухрежимного автомобиля-самолета. Полет продлился всего 35 минут, но это стало большим шагом в ключевом этапе разработки перспективных гибридов, сообщает ресурс Cision.

Летающее авто преодолело расстояние между двумя аэропортами в Словакии: взлетело в Нитре, а приземлилось в Братиславе. Это уже 142-ое успешное приземление «автосамолета».

Для того, чтобы взлететь на AirCar необходимо всего лишь нажать одну кнопку. За 2 минуты и 15 секунд машина трансформируется в самолет - появляются крылья и хвост, колеса служат шасси, винт приводится в движение.

В этот раз на AirCar летали профессор Стефан Кляйн с соучредителем проекта Антоном Зайцем.

AirCar Prototype 1 оснащен двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил, у него несъемный винт и баллистический парашют. В воздухе «авиакар» развивает скорость до 170 километров в час.

В дальнейшем разработчики хотят поставить более мощный двигатель - на 300 «лошадей», чтобы AirCar разгонялся до крейсерской скорости в 300 километров в час и мог пролетать до 1000 километров.

- AirCar больше не просто доказательство проекта. Полет на высоте 8 200 футов со скоростью 100 узлов превратил научную фантастику в реальность, - прокомментировал Антон Заяц, соучредитель компании-разработчика Klein Vision.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот что будут делать в Беларуси, чтобы пересадить водителей на электромобили.

Белорусские власти хотят сильнее стимулировать белорусов покупать электрокары (подробности).

С киноэкранов на улицы города: ховерборд, летающие автомобили и струнный транспорт.

Не так давно на экраны вышло продолжение научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию» (подробности).

Белорусские ученые изобрели отечественный электровелосипед.

Новые модели презентуют в конце августа (подробности).

Белорусские ученые изобрели средство от автокатастроф.

И это действительно помогает. Ведь одного опыта и навыков вождения мало, чтобы избежать беды (подробности).