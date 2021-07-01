Главный санитарный врач Минска заявила, что вода во всех пяти водохранилищах соответствует требованиям Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный санитарных врач Минска Светлана Ермак сообщила, что для отдыха жителей решением органов исполнительной власти был утвержден 21 пляж водохранилищ Заславское, Дрозды, Цнянское и Криница. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

- Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы еженедельно проводят мониторинг санитарного состояния пляжей, вывоза отходов, работы торговых точек, а также производят отбор проб воды из водоемов для контроля за микробиологическими показателями. Одним из важнейших для ограничения использования пляжа является кишечная палочка, - пояснила Ермак.

Она добавила, что за торговлей в местах отдыха также следят.

- Да, были выявлены нарушения. По причине этого работа некоторых точек была приостановлена, проводилось изъятие некоторых продуктов, которые неправильно хранились, - рассказала Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«За пять дней в центре Минска загорела, как на море!»: сходили на городские пляжи в столице и узнали, кому и как там отдыхается.

Поговорили с минчанами, которые ловят горячие деньки и изменяют дачам, а то и отдыху на море ради отдыха на озере. (подробности)

Милиция Минска усилила патрулирование мест отдыха – вот какие штрафы могут получить отдыхающие.

Патрулировать места отдыха намерены до октября. (подробности)