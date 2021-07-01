Теперь и Брест: с 1 июля еще в одной области введен сбор за выезд из Беларуси

Нельзя оплатить выезд через один пункт пропуска, а выехать через другой - такой документ не примут. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Брестской области с 1 июля начал действовать местный сбор, взимающийся при пересечении границы при выезде из Беларуси. Об этом пресс-служба Государственного погранкомитета проинформировала в официальном телеграм-канале.

Как ранее сообщалось на сайте Национального правового интернет-портала сбор вводится до 1 января 2023-го года и составит 1 базовую величину (на данный момент - 29 белрублей - Прим.) на одно транспортное средство и не будет зависеть от того, сколько человек едут в машине.

В ГПК также информировали о том, что оплатить местный сбор за выезд можно, как до пересечения госграницы в банке или через ЕРИП, так и пересечении госграницы в пункте пропуска. Но рекомендовали платить заблаговременно, чтобы не столкнуться с возможными проблемами с осуществлением платежей, а также сократить время пересечения границы. Однако нельзя оплатить выезд через один пункт пропуска, а выехать через другой, так как все финансы идут в местные бюджеты областей.

- В документе об оплате сбора за пересечение госграницы при выезде должны содержаться фамилия плательщика (или наименование организации), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа, - уточнили в ГПК.

И опубликовали инструкцию пошаговой оплаты сбора за выезд из Беларуси по ЕРИП.

В Погранкомитете рекомендуют оплачивать сбор за выезд из Беларуси заранее. Иллюстрация: ГПК.

Напомним, ряд граждан освобождаются от уплаты это сбора - подробнее узнайте на сайте Национального правового интернет-портала.

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