Беларусь с 1 июля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Фото: БЕЛТА

Беларусь с 1 июля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы Евразийского экономического союза. Данное решение было предусмотрено постановлением Совета Министров №366 от 29 июня 2021 года, передает БЕЛТА.

Согласно документу, ставки экспортных пошли повышаются на мазут, сырую нефть, парафин, битум нефтяной, вазелин, а также отработанные нефтепродукты до 61,5 доллара за одну тонну (ранее – 58,8 доллара); прямогонный бензин – 33,8 доллара за одну тонну (ранее – 32,3 доллара); дизельное топливо, товарные бензины, легки, средние дистилляты, толуол, бензол, ксилолы, масла смазочные – 18,4 доллара за одну тонну (ранее – 17,6 доллара).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, которые были выработаны из нефти, повышались с 1 июня.

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