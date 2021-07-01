В ВОЗ предупредили, как нельзя прививаться и почему

ВОЗ предостерегает от "смешанной" вакцинации от COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отвечая на вопросы журналистов о ревакцинации, глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, объяснила можно ли использовать разные вакцины, прививаясь от коронавируса, пишет ТАСС.

По словам О'Брайена, ВОЗ не рекомендует этого делать. Так как прививаться двумя дозами разных вакцин может быть опасно.

- Последствия применения разных вакцин пока не изучены, - сказала она.

«Смешанная» иммунизация на данный момент изучена только в случаях применения второй дозы вакцины Pfizer после первой прививки препаратом AstraZeneca. Этот вариант разрешен.

- На этот счет есть разрешительная рекомендация, - прокомментировала О'Брайен.

Вновь повторяя, что другие комбинации пока не изучались, нет данных о том, что это будет безопасно., эксперт заметила.

- Получить данные на этот счет мы рассчитываем в ближайшие месяцы, - подытожила представитель ВОЗ. - Сейчас мы по-прежнему рекомендуем, чтобы при необходимости двух доз, применялась одна и та же вакцина.

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