В Беларуси выдавать сертификаты ЦТ начнут с 16 июля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси выдавать сертификаты ЦТ начнут с 16 июля, а за резервные дни – с 23 июля. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Министерства образования.

В Беларуси централизованное тестирование началось 16 июня. В тот день сдавали белорусский язык. Впереди у абитуриентов еще тестирование по физике, которое стоится 2 июля. Завершится ЦТ испытанием по всемирной истории (новейшее время) 8 июля.

Даты резервных дней - 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля - (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – со 2 по 9 июля.

Всего на централизованное тестирование в 2021 году зарегистрировались более 62 тысяч абитуриентов.

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