Командир в больнице, борт восстановлению не подлежит: подробности аварийной посадки вертолета МЧС под Лунинцем

Стало известно, что произошло с вертолетом МЧС под Лунинецем. Фото: телеграм-канал «ОтВинта / Авиация Беларуси»

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 27 июня в Лунинецком районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежавший Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Вертолет патрулировал пожароопасную обстановку лесного массива, но что-то пошло не так.

В районе деревни Черебасово, что в Лунинецком районе, вертолет ушел в неконтролируемое вращение, произошла авария, сообщило «Медиа-Полесье» по информации телеграм-канала «отВинта/Авиация Беларуси».

Во внештатной ситуации пилоты смогли выровнять вертолет перед самой землей, посадка была жесткой.

В результате командир экипажа вертолета был госпитализирован, летчик-наблюдатель в аварии серьезно не пострадал. Вертолет восстановлению не подлежит.

По неофициальной информации, причиной аварийной посадки Ми-2 под Лунинецем стал отказ техники.

Как ранее сообщали в МЧС, расследованием инцидента занимается специальная комиссия, которой поручено установить все причины и обстоятельства произошедшего.

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