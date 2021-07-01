Гендиректор «Беларуськалия» прокомментировал введение санкций Евросоюзом. Фото: БЕЛТА

Генеральный директор предприятия «Беларуськалий» Иван Головатый вместе с сотрудниками 30 июня, в среду, посетил Дворец Независимости в Минске. Он прокомментировал введение санкций Европейским союзом, передает БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались у Головатого атмосферой в коллективе в связи с внешним давлением на Беларусь в целом и на предприятие в частности, спросив: «В тот момент, когда дышат в спину – это мотивирует?»

- Да, безусловно. В тот момент, когда сложно, всегда появляется повод лишний раз оглянуться, собраться и придумать какой-то новый проект, новое производство. Поэтому все это у нас воспринимается лишь как определенный посыл и вызов для развития предприятия в дальнейшем, - ответил Головатый.

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