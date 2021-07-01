Ветераны ВОВ 3 июля смогут бесплатно осуществлять бесплатные звонки по Беларуси. Фото: БЕЛТА

В «Белтелекоме» рассказали, что 3 июля инвалиды и участники Великой Отечественной войны смогут осуществлять бесплатные звонки по Беларуси. Данная акция приурочена ко Дню Независимости. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

- Бесплатные междугородные телефонные разговоры будут предоставлены с 00.00 до 24 часов 3 июля автоматическим способом или при помощи телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники ВОВ и другие категории граждан, - написано в сообщении.

В «Белтелекоме» пояснили, что нужно сделать для того, чтобы осуществить бесплатный звонок.

- Для того, чтобы осуществить бесплатный звонок, необходимо набрать номер абонента самостоятельно или же заказать междугородный телефонный разговор при помощи телефониста по следующим номерам: для абонентов Витебска и Витебской области – 8-18, для абонентов Бреста и Брестской области – 8-18, для абонентов Гродно и Гродненской области – 8-13, для абонентов Гомеля и Гомельской области – 8-13, для абонентов Минска и Минской области – 8-13 и 8-18, для абонентов Могилева и Могилевской области – 8-18, - отметили в организации.

Справку по предоставлению бесплатных звонков можно получить по телефону 153.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.

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