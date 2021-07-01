Лукашенко и Путин 1 июля созвонились перед Форумом регионов России и Беларуси

Лукашенко и Путин 1 июля будут общаться несколько раз. Фото: пресс-служба Кремля

В четверг, 1 июля, телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента сообщил о том, что Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

Подробности телефонного разговора президента Беларуси с президентом России не сообщалось. Однако уточнялось, что в течения дня это будет не единственное общение Лукашенко с Путиным.

- Лукашенко и Путин сегодня еще и увидятся. Президенты Беларуси и России примут участие в Форуме регионов двух стран. В этом году онлайн, - написал «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко выступят на Форуме регионов двух стран на пленарном заседании по теме «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации».

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