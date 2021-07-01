Французская газета Le Monde опубликовала статью о коронавирусе в Беларуси

В Le Monde вышла статья о коронавирусе в Беларуси. Фото: Getty

На публикацию во французской ежедневной вечерней газете Le Monde («Монд» или «Мир» - Прим.) обратило внимание издание «Наша Нiва». В Le Monde 27 июня вышла статья о ситуации с распространением корнавируса в Беларуси.

Уже в заголовке акцентируется внимание на задержки с темпами вакцинации против «ковида» в Беларуси и зависимость от поставок российской и китайской вакцин. Также журналисты обращают внимание, что темпы вакцинации не удается ускорить, по мнению авторов, еще из-за «волны недоверия в обществе».

Журналисты со ссылкой на официальные данные Минздрава Беларуси поясняют, что свыше 837 тысяч белорусов получили первую дозу, а около 552 тысяч - полностью привиты двумя дозами вакцины, и замечают, что это только около 8,9 и 5,9 процента населения республики.

- По сравнению с другими странами, за исключением соседней Украины, это низкие цифры, - говорится в Le Monde.

Также французское медиа подчеркивает, что Беларусь стала единственной страной Восточного партнерства ЕС, не воспользовавшейся возможностью получить дополнительное количество противоковидных вакцин по Covax.

Уточним, что статья в Le Monde была опубликована до объявления Беларуси о выходе из Восточного партнерства.

Также журналисты отдельно обратили внимание на то, что с самого начала пандемии в Беларуси отсутствую строгие антиковидные меры, не было карантина. И предполагают, что официальные данные смертности могут быть занижены.

Напомним, на данный момент в Беларуси массовая вакцинация от коронавируса проводится китайской Sinopharm и российской вакцинами «Спутник V».

Еще глава Минздрава заявлял, что в скором времени ожидается поступление в Беларусь российской вакцины «Спутник Лайт», которой планируют прививать студентов.

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