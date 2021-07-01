Ученые назвали специю, которая борется с преждевременным старением. Фото: pixabay.com

Специалисты из Университета Макгилла в Монреале назвали специю, которая борется с преждевременным старением. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на издание The Express.

По мнению ученых, именно куркума обладает антимикробными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствам. Она также, по мнению экспертов, останавливает рост раковых клеток и может быть эффективна при болезни почек, метаболического синдрома (сочетание диабета, гипертонии и ожирения) и лечении рассеянного склероза.

Ученые рекомендуют добавлять куркуму в свой рацион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Диетолог рассказал, с чем категорически нельзя есть творог и почему жирный творог полезнее.

Не стоит сочетать творог с вареньем, медом и бананами. (подробности)

Диетолог рассказала, как правильно есть черешню и с какими продуктами ее нельзя сочетать.

Если вы ели гороховую кашу или суп с фасолью, от черешни на десерт лучше отказаться. (подробности)