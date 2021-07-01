22-летний парень спас двух тонущих детей и погиб сам

Мужчина погиб, спасая детей. Фото: Следственный комитет.

22-летний житель Ивановского района спас двух маленьких девочек, которые тонули в реке, а сам не смог выплыть и погиб. Это произошло 30 июня, сообщает Следственный комитет.

Молодой человек пас коров около реки Ясельда. Вечером к нему пришла его жена с двумя маленькими племянницами. Девочки решили искупаться. В какой-то момент они стали тонуть. Мужчина бросился на помощь. Он успел вытолкнуть девочек к берегу, но сам выбраться не смог. Спасти его не удалось. Его жена выбралась из воды самостоятельно. Тело молодого человека достали из реки водолазы МЧС.

- Ивановским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, - сообщили в СК.

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