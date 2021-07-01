Лукашенко и Путин снова запланировали личные контакты: стали известны подробности разговора 1 июля

Лукашенко и Путин договорились о личных контактах в ближайшее время. Фото: пресс-служба Кремля

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Лукашенко и Путин 1 июля разговаривали по телефону перед Форумом регионов России и Беларуси.

Позже стали известны подробности этих переговоров. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси на официальном сайте.

Так сообщается, что обсуждалось российско-белорусское взаимосотрудничество в разных сферах, но, в первую очередь, «с акцентом на торгово-экономическую составляющую». Работа правительств обеих стран по договоренностям, достигнутым президентами в Сочи, была оценена позитивно.

- Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы, - прокомментировали в пресс-службе.

Подробно обсуждалось восстановление транспортного сообщения между Беларусью и Россией. В разговоре и Путин, и Лукашенко заметили, что авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение налажены, нет проблем в грузоперевозках, но открыт вопрос снятия ограничений для передвижения граждан через границу автотранспортном. В этой теме был поднят вопрос того, чтобы было открыто большее число рейсов «Белавиа» в Россию.

- Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос, - уточнили в пресс-службе, добавив, что на эту тему накладывает отпечаток вспышка пандемии в России.

Под особым вниманием будет тема увеличения рейсов на юг России - в курортные Сочи, Краснодар и Анапу.

Далее в разговоре президентов подробно обсуждалось военно-техническое развитие и его развитие, вопросы безопасности.

Затем Лукашенко и Путин перешли к обсуждению «традиционного блока вопросов»: цен энергоносителей, доступа белорусских товаров на российские рынки.

- Накануне участия в Форуме регионов Беларуси и России главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. Затронули ситуацию вокруг Беларуси и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами, - заключили в пресс-службе.

И добавили, что завершая разговор, президенты Беларуси и России договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, по состоявшемуся телефонному разговору уточнили, что по проблематике западных санкций со стороны России была выражена солидарность с Беларусью.

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