Ливни, грозы и похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 2 июля

Грозы и ливни ожидают белорусов 2 июля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Грозы и ливни ожидают белорусов 2 июля. Об этом сообщили в Белгидромете. В связи с этими неблагоприятными погодными явлениями синоптики объявили оранжевый уровень опасности на пятницу.

В целом будет будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, прогремят грозы. По южной половине республики ночью местами, днем во многих районах прогнозируются сильные ливни. Днем в некоторых районах ожидается град. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах его порывы будут достигать 14 м/с, местами синоптики прогнозируют шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Кроме того, немного похолодает. Ночью столбики термометров покажут от +13°С до +19°С. Днем будет в пределах +22°С… +28°С, по юго-западу страны температура воздуха составит +20°С..+21°С.

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