TikTok закрывает более 7 млн детских аккаунтов и аккаунты, которые могут принадлежать детям

TikTok удаляет аккаунты детей до 13 лет и тех, кто не указывает свой возраст. Фото: poisk-ru.ru.

Более семи миллионов аккаунтов, принадлежащих детям до 13 лет, удалены из социальной сети TikTok в первом квартале 2021 года. Под раздачу попали и аккаунты, владельцы которых не указывают свой возраст и те, что потенциально могут принадлежать детям, которым еще не исполнилось 13 лет.

Как сообщает ТАСС, о количестве удаленных аккаунтов администрация соцсети заговорила впервые. Ранее сообщалось только, что видео пользователей, не достигших 13 лет или теми, чей возраст не указан, в TikTok удаляют.

Жестко отслеживать возраст пользователей в TikTok стали после того, как власти США оштрафовали компанию, управляющую американским сегментом соцсети за нарушение закона о защите конфиденциальности информации о детях в интернете. Штраф составил $5,7 млн.

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