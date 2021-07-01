Лукашенко назвал самый грандиозный белорусско-российский проект последних десятилетий

Лукашенко считает строительство Белорусской атомной электростанции самым грандиозным белорусско-российским проектом последних десятилетий. Фото: president.gov.by

Строительство Белорусской атомной электростанции – самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России.

– С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи, – сказал он, его цитирует пресс-служба.

Напомним, то Лукашенко и Путин 1 июля разговаривали по телефону перед Форумом регионов России и Беларуси. Они обсудили российско-белорусское сотрудничество в разных сферах, но, в первую очередь, «с акцентом на торгово-экономическую составляющую». Работа правительств обеих стран по договоренностям, достигнутым президентами в Сочи, была оценена позитивно.