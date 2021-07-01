Названа диета, которая помогает легче перенести COVID-19, и это не вегетарианство

Чтобы легче перенести ковид, нужно есть растительную пищу и немного животной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Специалисты назвали стиль питания, приверженцы которого намного реже становятся жертвами тяжелой формы COVID-19. Ранее сообщалось, что реже заражаются и легче переносят коронавирусную инфекцию вегетарианцы. По последним данным, сообщает АиФ, в самом выигрышном положении оказываются те, кто предпочитает растительную пищу, однако не исключает животные компоненты полностью.

Так, на 73 процента реже ковид принимает тяжелые формы у людей, которые, питаясь растительной пищей, изредка употребляют мясо или другие продукты животного происхождения. Пескетарианцы – люди, питающиеся растительными продуктами и рыбой – сталкиваются с тяжелым течением ковида и его осложнениями на 59 процентов реже.

Питание влияет на тяжесть течения коронавирусной инфекции, но не на вероятность заражения, подчеркивает издание.

-Научные исследования показывают общую пользу растительного рациона, но теперь появились данные, свидетельствующие, что растительное питание и рыба вместо мяса в рационе снижают вероятность осложнений при COVID-19, - рассказал АиФ профессор Олег Медведев.

Специалист объяснил, что растительные продукты богаты клетчаткой, а она обеспечивает правильный рост и разнообразие микроорганизмов в кишечнике, которые участвуют во многих обменных процессах и в том числе в формировании иммунного ответа. Рыба и растительные масла содержат ненасыщенные жирные кислоты, это важно для профилактики болезней органов кровообращения.

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