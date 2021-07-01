Эксперты ВОЗ дали рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени» на фоне коронавируса

ВОЗ призывает «свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести». Фото: pixabay

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют свести к минимуму прием гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса, чтобы не подхватить грибок. Об этом заявила 1 июля представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По словам эксперта, некоторые из грибковых инфекций, выявленных у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие – с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз («черный грибок») и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).

– Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет, – говорится в комментарии Вуйнович, его приводит «РИА Новости».

Эксперт ВОЗ добавила, что организация призывает «свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести». Она уточнила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.

Добавим, что мукормикоз, или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Он развивается у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

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