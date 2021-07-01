Милота дня: витебский школьник «усыновил» большую чайку. Птица может вырасти до полутора метров в размахе крыльев

Мальчик из Витебска воспитывает чайку-хохотунью. Птенец может вырасти до 1,5 метра в размахе крыльев. Фото: Витьбичи.

Школьник из Витебска «усыновил» птенца чайки. Историю необычной дружбы рассказывает газета «Витьбичи». Всеволод пожалел птицу, которая уже выбралась из гнезда, но еще не умела самостоятельно летать и подобрал птенца, чтобы слеток не стал жертвой собак или жестоких детей.

Оказалось, что мальчик взял под опеку птенца чайки-хохотуньи. Это одна из самых крупных птиц в Беларуси, размах крыльев взрослой хохотуньи может превышать полтора метра. Чайка освоилась в городской квартире, подружилась с домашними собаками, научилась есть творог и другие лакомства, которые предлагает ей юный хозяин. Мальчик регулярно выносит чайку на прогулку к водоему, там она плавает и общается с другими водоплавающими.

У Всеволода уже есть опыт общения с птицами, он и раньше подбирал и выхаживал ослабленных пернатых.

Специалисты советуют брать птенцов-подлетков только в крайних случаях и на непродолжительное время, иначе птица привыкнет к людям и ей будет нелегко адаптироваться в природе.

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