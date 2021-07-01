Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2021 года: число новых случаев COVID-19 за сутки снова выросло, десять смертей

По данным на 1 июля, за сутки в республике выявили 1 тыс. 023 пациента с COVID-19.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Число регистрируемых за сутки новых случаев коронавируса в Беларуси растет уже который день. Об этом свидетельствует свежая статистка Минздрава. Так, по данным на 1 июля, за сутки в республике выявили 1 тыс. 023 пациента с COVID-19, выписали из больниц 1 тыс. 187 пациентов.
Напомним, что накануне за сутки зарегистрировали 914 новых случаев коронавируса, что почти вдвое больше, чем днем ранее.
«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 418 тыс. 212 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 410 тыс. 984 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Тем временем смертность уже долгое время сохраняется примерно на одном уровне. За минувшие сутки в Беларуси скончались десять пациентов с выявленным коронавирусом. Наканунем умерших было 11. За весь период распространения инфекции в республике умерли 3 тыс. 153 таких пациента.
Также специалисты продолжают делать тесты. За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 450 тестов. Всего в стране провели уже 6 млн. 813 тыс. 944 таких анализа.
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