Опасные мужские трусы нашли в Беларуси. Вот в чем подвох

Это опасные трусы. Они плохо впитывают влагу, и могут вызвать раздражение кожи и создать условия для размножения грибка. Фото: Госстандарт.

В Беларуси запретили продажу мужских трусов двух марок. В список опасной продукции попали трусы с маркировкой «WENZHI» и «MENRON». И те, и другие сшиты в Китае.

По данным Госстандарта, эти трусы недостаточно гигроскопичны. Согласно нормам, гигроскопичность нижнего белья должна составлять не меньше 6 процентов, а у этих трусов – всего полтора процента. С 3 июля их нельзя продавать на территории страны и ввозить в Беларусь.

Что будет, если носить такие трусы? Нижнее белье из ткани с недостаточной гигроскопичностью может вызвать дискомфорт и раздражение кожи из-за того, что плохо впитывает влагу. А еще увеличивает риск, что на вашей коже заведутся грибки - ведь они предпочитают именно влажную среду обитания.

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