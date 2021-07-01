Ученые назвали все ранние симптомы COVID-19. Фото: pixabay

Исследователи из Великобритании составили полный список ранних симптомов коронавируса, который поможет выявить больше случаев заболевания на начальной стадии, протекающего в легкой форме. Их статья опубликована в журнале The BMJ.

В частности, ученые из Университетского колледжа Лондона вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений создали расширенный список симптомов, характерных для ранних стадий COVID-19 и предложили использовать его для ранней диагностики болезни вместе с официальными рекомендациями и тестами ПЦР.

По словам ученых, официальный набор – кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса – позволяет выявить всего 69% симптоматических случаев, а сочетание с большим охватом – усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле – уже 96%. У молодых людей до 17 лет чаще всего встречается такой симптом коронавируса как головная боль, у тех, кто старше 18 лет – потеря аппетита, у пациентов от 18 до 54 лет – мышечные боли.

Эксперты полагают, что такой подход увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, и это будет способствовать тому, чтобы быстрее справиться с пандемией.

Также исследователи напомнили четыре симптома коронавируса, которые чаще всего встречаются у пациентов после прививки. Так, у тех, кто получил оба компонента вакцины, зафиксированы головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У тем, кому вкололи только первую дозу вакцины, кроме четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.

Ученые подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, она просто уменьшает риск тяжелого теяения инфекции. При этом классические признаки COVID-19 (потеря обоняния, одышка и лихорадка) встречаются у привитых пациентов довольно редко.

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