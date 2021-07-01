Видеофакт. Посмотрите, как африканские нелегалы перепрыгивают через забор на границе Литвы и Беларуси

Нелегальные мигранты перепрыгивают через забор из Беларуси в Литву. Фото: кадр из видео.

Четыре человека перелезли через забор на границе Литвы и Беларуси около деревни Швяндубре Друскининкайского муниципалитета и побежали на территорию Литвы. Это засняли камеры видеонаблюдения, пограничники и кинологи с собаками окружили территорию и быстро поймали нелегалов. Те попросили убежища в Литве. Документов у нарушителей не оказалось, трое из них представились гражданами Камеруна, один заявил, что он из Мали.

Всего за прошедшие сутки в Друскининкайском муниципалитете, а также в Варенском, Шальчининкском и Швенченском районах пограничники задержали пять групп нелегальных мигрантов и одного человека, который перебрался через границу в одиночку. Всего задержаны 36 иностранцев, пишет Delfi.

Одинокий нарушитель оказался гражданином Беларуси, который незаконно перешел границу у деревни Латяжерис. Он тоже попросил убежища. Недалеко от деревни Пагинай литовские пограничники задержали десять человек без документов, которые утверждают, что они из Ирака. Вечером среды вильнюсские пограничники поймали еще шестерых, представившихся иракцами, в ночь на 1 июля – еще четверых, а ранним утром 1 июля – 11 нелегалов без документов.

У всех нарушителей берут тесты на COVID-19 и изолируют до получения результатов, ведется расследование.

Всего в этом году в Литве задержаны 672 нелегальных мигранта, которые пришли из Беларуси. Это в 8 раз больше, чем в 2020 году, сообщает издание.

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