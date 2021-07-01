Правила сбора ягод и грибов в Беларуси напомнили в Минлесхозе

Ягодно-грибной сезон в Беларуси в разгаре, однако из-за жары есть ряд ограничений для любителей лесных прогулок. Фото: pixabay

Ягодно-грибной сезон в Беларуси в разгаре, однако из-за жары есть ряд ограничений для любителей лесных прогулок. В связи с этим в Минлесхозе напомнили, как правильно собирать грибы и ягоды.

– В соответствии с Лесным кодексом граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и бесплатно собирать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения, древесные соки, мох, участвовать в культурно-оздоровительных, туристических, рекреационных и спортивных мероприятиях. Однако их пребывание в лесах и осуществление ими лесопользования могут быть ограничены, в том числе в интересах пожарной безопасности. Также есть ряд обязательных правил по сбору ягод и грибов, которые необходимо соблюдать, – уточнил начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский, его цитирует БЕЛТА.

К примеру, собирать ягоды нужно, когда они созрели, это можно делать вручную или с использованием специальных приспособлений, также есть сроки, в которые можно это делать.

Заготовка ягод ручным средством производится движениями снизу вверх. Расстояние между его зубьями должно составлять не менее 0,5 см, корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации, режущие края в зоне срывания ягод должны отсутствовать.

Во время сбора черники и голубики приспособление надо направлять под углом к верхней части куста, а если собираете клюкву, то оно должно двигаться по поверхности мха и побегов.

Собирать грибы можно, не повреждая грибницу.

– Рвать с корнем грибы не стоит, иначе буквально за один-два сезона определенное место или даже лес могут перестать быть урожайными, – добавил Чернявский.

За нарушение требований по сбору ягод и грибов предусмотрена административная ответственность (ст.15.26 КоАП).

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Под ограничения попала почти вся Гродненская область (подробности).