В Витебске подростки буянили на кладбище: выламывали кресты, лежали на могилах. Вот что с ними будет

Два парня буянили на кладбище - вырвали крест, валялись на могилах. Фото: кадр из видео УВД.

Двое подростков разгромили Загорское кладбище в Витебске. Парни валялись на могилах, вырвали из одного захоронения крест и ходили с ним по кладбищу, шутили, пили алкоголь, громко смеялись. Все это они сняли на мобильный телефон и выложили в сеть.

Кладбищенских вандалов вычислили быстро. Видео своих похождений парни выложили в интернет 30 июня, а уже 1 июля они, по словам начальника ИДН ОВД Первомайского района Витебска Дмитрия Прудникова, находились в ИВС.

-Я сфотографировался с крестом и лег на могилу, - рассказывает один из парней. -Я с товарищем лежал на могилах и вырвал крест из могилы, - добавляет второй и оправдывается, -Я впервые в жизни выпил и ничего не понимал.

Как рассказал Дмитрий Прудников, одному из парней 17 лет, он школьник, второй – 16-летний учащийся колледжа. Один из молодых людей принадлежит к молодежной субкультуре, представители которой отрицают определенные моральные нормы, принятые в обществе.

Парням придется ответить за хулиганство.

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