Пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану на белорусско-литовской границе

Пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану. Фото: Госпогранкомитет

Белорусские пограничники применил оружие по беспилотному моторплану вблизи границы с Литвой, чтобы не допустить нарушения использования воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщили в Госпогрнакомитете.

Инцидент произошел ночью 29 июня в районе деревни Субботники Ивьевского района.

«Пограничный наряд обнаружил летательный аппарат, выполняющий полет вблизи белорусско-литовской границы на высоте около 100 метров. В ходе преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны. Это позволило определить факт дистанционного управления летательным аппаратом», – рассказали подробности в Госпогранкомитете.

Там добавили, что «с целью недопущения нарушения использования воздушного пространства Республики Беларусь военнослужащими предприняты все меры для принудительной посадки беспилотного мотопараплана, в том числе был открыт огонь из табельного оружия».

Предварительный осмотр показал, что конструкция сделана кустарным способом, а то, что было предусмотрено дистанционное управление, свидетельствует о «возможности использования летательного аппарата для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, так и других грузов, представляющих опасность».

В настоящее время проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к нарушению использования воздушного пространства Республики Беларусь.