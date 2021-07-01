Витебские футболисты придумали необычный способ заполучить болельщиков: они платят

Футболисты ФК Витебск заплатят за каждого болельщика, который придет на игру 4 июля. Фото: ФК Витебск.

Необычный способ привлечь болельщиков придумал футбольный клуб «Витебск». В день матча «Витебск»-«БАТЭ» в воскресенье, 4 июля, билетные кассы работать не будут, и все желающие смогут прийти на стадион посмотреть игру бесплатно. Об этом на своих официальных страницах в соцсетях сообщает футбольный клуб «Витебск».

Когда игра закончится, футболисты внесут в кассу деньги в размере стоимости билета на матч за каждого пришедшего зрителя.

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