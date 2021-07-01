Президент Российской академии наук заявил, что Евросоюз должен платить Беларуси за очищенный ее лесами воздух

Европейский союз должен платить Беларуси за то, что ее леса очищают «загрязненный им воздух». Фото: pixabay

Европейский союз должен платить Беларуси за то, что ее леса очищают «загрязненный им воздух». Такое заявление сделал во время Форума регионов Беларуси и России президент Российской академии наук Александр Сергеев, отметив при этом, что это нужно научно аргументировать.

– Россия и Беларусь являются участниками Парижского соглашения, взявшими на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и сохранению окружающей среды посредством перехода к низкоуглеродной экономике. Многие страны мира разрабатывают системы национального и регионального мониторинга балансов парниковых газов, – сказал президент РАН, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, это сложная научная задача.

– Но только ее решение позволит сделать справедливые выводы о том, какие страны являются загрязнителями, а какие являются очистителями атмосферы планеты, и кто кому должен платить углеродный налог. Так, если посмотреть на розу ветров в Беларуси с доминирующими перемещениями атмосферных масс с запада и юга со скоростями сотни километров в сутки, то трудно сомневаться в том, что республика чистит своими лесами атмосферу парниковых газов, прилетающих в нее с промышленных зон большей части Центральной и Западной Европы. Но для принятия политэкономических выводов этот факт требуется точно доказать научными методами, – высказал мнение он.

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