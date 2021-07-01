Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 17:04

Президент Российской академии наук заявил, что Евросоюз должен платить Беларуси за очищенный ее лесами воздух

Правда, он добавил, что это еще нужно научно аргументировать
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Европейский союз должен платить Беларуси за то, что ее леса очищают «загрязненный им воздух». Фото: pixabay

Европейский союз должен платить Беларуси за то, что ее леса очищают «загрязненный им воздух». Фото: pixabay

Европейский союз должен платить Беларуси за то, что ее леса очищают «загрязненный им воздух». Такое заявление сделал во время Форума регионов Беларуси и России президент Российской академии наук Александр Сергеев, отметив при этом, что это нужно научно аргументировать.

– Россия и Беларусь являются участниками Парижского соглашения, взявшими на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и сохранению окружающей среды посредством перехода к низкоуглеродной экономике. Многие страны мира разрабатывают системы национального и регионального мониторинга балансов парниковых газов, – сказал президент РАН, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, это сложная научная задача.

– Но только ее решение позволит сделать справедливые выводы о том, какие страны являются загрязнителями, а какие являются очистителями атмосферы планеты, и кто кому должен платить углеродный налог. Так, если посмотреть на розу ветров в Беларуси с доминирующими перемещениями атмосферных масс с запада и юга со скоростями сотни километров в сутки, то трудно сомневаться в том, что республика чистит своими лесами атмосферу парниковых газов, прилетающих в нее с промышленных зон большей части Центральной и Западной Европы. Но для принятия политэкономических выводов этот факт требуется точно доказать научными методами, – высказал мнение он.

Читайте также:

Правила сбора ягод и грибов в Беларуси напомнили в Минлесхозе

Собирать дары природы можно бесплатно, правда, есть ряд обязательных норм (подробности).

Ни грибов, ни ягод: запреты и ограничения на посещение лесов введены в 22 районах Беларуси

Под ограничения попала почти вся Гродненская область (подробности).