В центре Минска появились стильные велопарковки. Скоро такие установят по всей Беларуси.

А1 начал установку велопарковок в городах Беларуси. Первые из них появились сегодня в Минске возле входа в главный офис А1, а также у флагманского магазина компании и кофейни «Инклюзивный бариста» на улице Интернациональной. В течение нескольких лет в больших и малых городах по всей стране появятся дополнительные парковочные места для экологичного транспорта.

Для разработки оригинальной конструкции и дизайна парковок А1 привлекались представители велодвижения. Так, например, эксперты предложили прорезинить грани столбика велопарковки, чтобы они не царапали велосипед. Также была продумана комбинаторность элементов: такую парковку можно компоновать как угодно в условиях городского пространства. Каждый столбик автономен и велосипед к нему можно припарковать с любой из четырех сторон. Благодаря этому новый объект органично вписывается в городской пейзаж.

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