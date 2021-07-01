Граждане 73 стран смогут без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Совет Министров установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.

Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям (в соответствии с межправительственными соглашениями, а также указами №8 от 9 января 2017 года и №300 от 7 августа 2019 года).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно сколько россиян находятся в тюрьмах Беларуси. Министерство иностранных дел России озвучило количество соотечественников, в настоящее время находящихся в Беларуси под стражей

Президент Российской академии наук заявил, что Евросоюз должен платить Беларуси за очищенный ее лесами воздух. Правда, он добавил, что это еще нужно научно аргументировать

Витебские футболисты придумали необычный способ заполучить болельщиков: они платят. За каждого, кто придет на матч 4 июля, футболисты сами внесут деньги в билетную кассу

Пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану на белорусско-литовской границе. Летательный аппарат выполнял полет на высоте около 100 метров

В Витебске подростки буянили на кладбище: выламывали кресты, лежали на могилах. Вот что с ними будет. Все свои похождения пьяные подростки сняли на видео и выложили в сеть

Правила сбора ягод и грибов в Беларуси напомнили в Минлесхозе. Собирать дары природы можно бесплатно, правда, есть ряд обязательных норм

Видеофакт. Посмотрите, как африканские нелегалы перепрыгивают через забор на границе Литвы и Беларуси. Мигранты попали в поле зрения видеокамеры, и на литовской стороне их уже ждали пограничники

Ученые назвали все ранние симптомы COVID-19. Так, у молодых людей до 17 лет чаще всего встречается такой симптом коронавируса как головная боль