Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По мнению президента, Беларуси и России надо более предметно заниматься молодежью.

- Реально сделать молодежную политику одним из главных приоритетов Союзного государства, - цитирует Александра Лукашенко belta.by. По его словам, этот вопрос планируется обсудить на предстоящем заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо растить созидающую молодежь - патриотов и творцов, которые связывают с родной землей свою судьбу и судьбы детей, создавать для них новые перспективы в союзном образовательном пространстве.

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