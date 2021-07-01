Стала известна стоимость вакцины для иностранцев, которые приедут в Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1 июля Александр Лукашенко подписал указ о том, что граждане 73 стран смогут без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Теперь стала известна стоимость такой услуги. Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины иностранным гражданам в Беларуси составит от 130 до 150 рублей. Прибыть в нашу страну граждане смогут через авиа, железнодорожное, и транспортное сообщение.

Одно из условий - учет в электронной очереди. В течение двух суток после записи иностранца внесут в базу Погранкомитета. Только при условии действительных документов, отрицательного ПЦР и записи в очереди, человеку будет предоставлена возможность приезда в нашу страну.

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