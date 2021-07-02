Владимир Путин рассказал, что значит Беларусь для России. Фото: БЕЛТА
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России рассказал, что значит Беларусь для России. Его слова приводит агентство БЕЛТА.
- Беларусь для нас является не просто добрым соседом, но прежде всего – ближайшим союзником, - заявил Путин.
По словам президента России, отношения между двумя странами строятся на принципах поддержки, взаимоуважения и учетов интересов друг друга.
- Тесные дружеские узы между народами Беларуси и России также подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством, - сказал президент России.
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