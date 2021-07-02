Прошло полгода: счета санатория «Беларусь» в Литве все-таки разблокировали

Санаторий "Беларусь" в Литве снова начнет работать. Фото: Romas Sadauskas - Kvietkevičius
Стало известно, что санаторий «Беларусь» в Друскининкае сможет возобновить свою деятельность. Об этом проинформировал ресурс Delfi со ссылкой на BNS.
Напомним, после введения ЕС санкций против Беларуси счета друскининкайского санатория «Беларусь» были заблокированы. Это произошло еще в декабре 2020-го года.
И вот Swedbank разблокировал счета санатория.
Теперь работники здравницы в «Беларусь» в Литве могут вернуться к своим рабочим обязанностям. По словам мэра Друскининкая Ричардаса Малинаускаса, сотрудников санатория уже вызвали на работу, вероятно, уже в субботу, 3 июля, санаторий сможет снова приступить к предоставлению услуг. Информацию подтвердил и председатель трудового совета санатория Владислав Шаруцкий.
- Меня проинформировали, что Swedbank разблокировал счета санатория после того, как из контролирующего его Управления делами президента Беларуси ушел Виктор Шейман, - добавил мэр Друскининкая.
Напомним, Виктор Шейман подал в отставку в середине июня 2021-го года и был освобожден от должности управляющего делами президента Александра Лукашенко.
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