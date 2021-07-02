Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило «негативный» кредитный рейтинг Беларуси

S&P подтвердило "негативный прогноз" рейтинга Беларуси. Фото: paysyscenter.com

Рейтинг Беларуси подтвержден на уровне «В/В» с негативным прогнозом, сообщило «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-службу международного рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Аналитики S&P 30 июня подтвердили «негативный прогноз» по долгосрочным и краткосрочным суверенным кредитным рейтингам Беларуси по обязательствам в инвалюте и белорусских рублях. А также проанализировали, как повлияют на Беларусь недавно принятые ЕС секторальные санкции.

- Санкции, введенные Евросоюзом против Беларуси 24 июня 2021 года, на наш взгляд, не окажут немедленное давление на платежный баланс страны или способность правительства обслуживать долг. Однако, макроэкономические условия по-прежнему неустойчивы с учетом затянувшегося политического кризиса, - прокомментировали в S&P Global Ratings.

Также в агентстве не исключают, что международные санкции в отношении Беларуси могут ужесточится.

- А с учетом потребностей республики в постоянной финансовой поддержке со стороны России мы подтверждаем суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне «В/В», сохраняя прогноз «негативным», - добавили в пресс-службе.

В S&P заметили, что в «негативном» прогнозе отражаются и риск того, что в следующие 12 месяцев затянувшийся политический кризис и международные санкции могут сильнее сказаться на экономических и фискальных показателях, платежном балансе.

Происходящее, считают в S&P Global Ratings, может оказаться влияние и на стабильность белорусской банковской системы.

- Мы учитываем также вероятность снижения предоставления финансовой поддержки Беларуси от России, например, из-за появления более строгих условий предоставления таких «дотаций», - уточняется в пресс-релизе.

В S&P не исключили, что кредитные рейтинги Беларуси могут быть еще понижены, если произойдет существенное сокращение валютного резерва. Но и измениться на «стабильный» уровень, если «политическая неопределенность» снизиться и появятся «более определенные перспективы разрешения политического кризиса» в Беларуси». Что поспособствовало бы укреплению экономического и бюджетного показателей страны, повысило стабильность финансового сектора.

- Позитивное рейтинговое действие также может быть вызвано значительным увеличением международных резервов страны, - добавили в международном агентстве.

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