Кочанова призвала поставить надежный правовой заслон фейкам и психозу в сети. Фото: БЕЛТА

Глава Совета Республики Наталья Кочанова выступила на VIII Форуме регионов Беларуси и России. Она призвала поставить надежный правовой заслон фейкам, провокациям и психозу в сети. Ее слова приводит БЕЛТА.

- Цифровизация – это ведь не только «окно возможностей», но и источник глобальных вызовов. Кибертехнологии – это мощное оружие, которое нередко используется и в противоправных целях. И его мишенью являются не только отдельные граждане. Реальностью стали развязанная Западом информационная война против наших стран, массированное санкционное давление. Их цель – ослабить нас, в том числе технологически. Под маской продвижения демократических ценностей предпринимаются безответственные меры по подрыву производственного потенциала Беларуси, расшатыванию социально-политической обстановки, дискредитации страны на международной арене. Перед этими общими угрозами нам нужно сплотиться как никогда, - заявила Кочанова.

Глава Совета Республики провела параллель с Великой Отечественной войной и призвала снова сплотиться и быть едиными, как и 80 лет назад.

- Мы обязаны поставить надежный правовой заслон пропаганде насилия, провокациям, разжиганию ненависти и злобы, фейкам и психозу в сети. Обеспечить действенную защиту персональных данных и личного пространства человека, - подчеркнула Кочанова.

Она добавила, что ее тревожит гаджет-зависимость молодежи.

- Интернет, сближая людей в виртуальной сети, одновременно и отдаляет их друг от друга. Порой даже близкие люди перестают общаться вживую. Нас особенно беспокоит гаджет-зависимость молодежи. Эти и многие проблемы цифровизации нам предстоит решать сообща, - подытожила Кочанова.

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