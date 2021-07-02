Милиция прокомментировала информацию о задержании студентки юрфака БГУ

Студентка Екатерина Винникова во время вручения диплома. Фото: стоп-кадр | видео соцсети

Ранее БелаПАН сообщало о том, что выпускница юридического факультета Белгосуниверситета Екатерина Винникова во время вручения диплома публично поблагодарила «опальных юристов».

Во время церемонии вручения дипломов 29 июня Винникова назвала юриста Максима Знака, признанного правозащитниками политзаключенным, и других уволенных по политическим мотивам преподавателей.

- Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право, - сказала она со сцены.

В четверг, 1 июля, появилась информация о том, что Винникова перестала выходить на связь и может быть задержана. Волонтеры сообщали, что около 19.30 часов Екатерина Винникова находилась в УВД Ленинского района Минска.

Позже ситуацию прокомментировали представители МВД.

- В интернете распространяется информация о задержании студентки (Екатерины Винниковой - Прим.). Девушка явилась в территориальное управление внутренних дел Минска для разбирательства. В настоящий момент проводится проверка, - сообщила пресс-служба в телеграм-канале «Милиция Минска».

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