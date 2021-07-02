Декан БГУ: «Запад может только насаждать»

Гигин заявил, что Запад может только насаждать. Фото: телеканал ОНТ

Декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ заявил, что Запад может только насаждать, в то время как Беларусь и Россия вырабатывают собственную модель развития.

По словам Гигина, Беларусь находится на стыке цивилизаций и традиционно ее относили к восточно-славянской цивилизации.

- Для белорусов союзничество с Россией, именно этот вектор является вполне естественным. Для нас еще важен союз с Россией: Беларусь и Россия сами определяют правила игры, иногда ссорятся и вступают в конфликты. Противник радуется, а мы лишь вырабатываем модель. А Запад нам предлагает уже готовую модель, даже без возможности ее обсуждать, - отметил Гигин.

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