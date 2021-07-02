Лукашенко подписал указ о новых генеральских званиях

Лукашенко подписал указы о новых генеральских званиях. Фото: president.gov.by

На сайте Национального правового интернет портала появились указы о новых генеральских званиях, подписанные президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Так указами Лукашенко новые звания были присвоены представителям территориальной обороны, Следственного комитета Беларуси и таможенных органов.

Президентским указом полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание - генерал-майор.

В указе о присвоении персонального звания указано, что начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву присваивается звание государственного советника таможенной службы III ранга.

А начальник управления Следственного комитета по Гомельской области полковник юстиции Сергей Удовиков президентским указом получил очередное специальное звание генерал-майора юстиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко назвал самый грандиозный белорусско-российский проект последних десятилетий.

Также он считает, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять сотрудничество (подробности).

Лукашенко и Путин снова запланировали личные контакты: стали известны подробности разговора 1 июля.

Телефонные переговоры прошли накануне общения в рамках Форума регионов двух стран (подробности).

Подробности кадровой перестановки Лукашенко в МВД и Совбезе: Вакульчика и Барсукова уволили в запас по возрасту.

Документы кадровой перестановки в силовых ведомствах появились в сети спустя почти неделю (подробности).

Лукашенко освободил от должностей ряд судей.

Также он подписал указ «О присвоении квалификационных классов судьям» (подробности).