Лукашенко подписал указ о новых генеральских званиях

Лукашенко подписал указы о новых генеральских званиях. Фото: president.gov.by
На сайте Национального правового интернет портала появились указы о новых генеральских званиях, подписанные президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Так указами Лукашенко новые звания были присвоены представителям территориальной обороны, Следственного комитета Беларуси и таможенных органов.
Президентским указом полковнику Андрею Матиевичу присвоено очередное воинское звание - генерал-майор.
В указе о присвоении персонального звания указано, что начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву присваивается звание государственного советника таможенной службы III ранга.
А начальник управления Следственного комитета по Гомельской области полковник юстиции Сергей Удовиков президентским указом получил очередное специальное звание генерал-майора юстиции.
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