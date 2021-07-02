В Минске мужчина более 30 раз звонил в милицию для того, чтобы оскорбить сотрудников. Фото: БЕЛТА

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, что в Минске мужчина более 30 раз звонил в милицию для того, чтобы оскорбить сотрудников. Подробности были опубликованы в телеграм-канале МВД.

- На номер 102 в среду, 30 июня, настойчиво звонил 37-летний житель Минска. Неработающий мужчина более 30 раз набирал на номер спецлинии лишь для того, чтобы оскорбить сотрудников Фрунзенского РУВД. В какой-то момент он начал угрожать бросить взрывчатку в городской отдел милиции, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что мужчина был задержан у себя дома. Он отказался от медосвидетельствования, но, как заметили в МВД, по внешним признакам минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Проверка по данному факту продолжается. Действиям минчанина будет дана правовая оценка, - отметили в ведомстве.

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