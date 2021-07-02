Ученые сказали, когда штамм «дельта» захватит Европу

Эксперты считают, что за лето коронавирусный штамм "дельта" охватит всю Европу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Литовские эксперты-эпидемиологи назвали риски новой волны пандемии COVID-19, связанные с распространением нового штамма «дельта», пишет Delfi.

Так литовский эпидемиолог Дайва Размувене выразила обеспокоенность «полными самолетами отдыхающих» из Литвы в другие страны. Она озвучила прогноз ученых о том, в какой период штамм «дельта» может захватить всю Европу.

- Мы не хотим пугать общество, но люди должны знать, что сейчас быстро распространяется штамм «дельта», им можно легко заразиться. И прогноз такой, что за июль-август этот штамм охватит всю Европу, - заявила эксперт.

Высокие риски, связанные с новым штаммом «ковида» озвучил и литовский аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс. По его словам, привитые двумя дозами вакцины люди могут и «не почувствовать болезни, но есть риск привоза нового штамма в Литву».

- В безопасные страны, разумеется, можно ездить, - заметил он и добавил. - Осенью в Литве будет доминировать штамм «дельта».

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