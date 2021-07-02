«Главный праздник страны»: Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов в Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Главный праздник страны воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле, - написано в поздравлении.

Президент отметил, что дата празднования Дня Независимости исторически связана с днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

- В годы Великой Отечественной войны белорусский народ заплатил миллионами жизней своих сыновей и дочерей, защищая наше будущее. Горкий опыт научил нас беречь мир, ценить национальное единство и сражаться за государственность, - заявил Лукашенко.

По его словам, белорусы всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их самоотверженности и трудолюбии.

- За нами стоят многие поколения патриотов, победителей и созидателей. У нас нет права подвести их. Точно так же, как мы в ответе и перед нашими потомками, - говорится в сообщении.

Лукашенко выразил уверенность в том, что, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и определять сами свою собственную судьбу.

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