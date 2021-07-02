Охранять белорусско-литовскую границу стали сотрудники погранслужбы Евросоюза Frontex: вот с чем это связано

До середины июля на литовско-белорусской границе будут служить не менее 30 сотрудников Frontex - Европейского агентства пограничной и береговой охраны. Фото: pasienis.lt

Стало известно, что сотрудники погранслужбы Евросоюза Frontex приступили к охране литовско-белорусской границы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной погранслужбы Литвы. Со 2 июля к патрулированию приступили первые шесть офицеров постоянного корпуса Frontex.

- Офицеры, прикомандированные Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex, будут работать на участках погранохраны Капчяместис и Друскининкай, охраняющих границу с Беларусью. Они будут служить в совместных патрулях, - уточнили в пресс-службе.

Планируется, что к середине июля на литовско-белорусской границе будут участвовать в охране не менее 30 сотрудников Frontex.

По данным литовской погранслужбы, с начала 2021-го года со стороны Беларуси в страну пытались попасть свыше 670 нелегалов, что в восемь раз больше, чем за весь прошлый год. В 2020 году на границе задержали 81 нелегального мигранта, в 2019-ом - 46, в 2018-ом - 104.

- Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году больше всего иракцев (представившихся гражданами Ирака - Прим.) 428 человек. Также задержаны 51 гражданин Ирана, 45 сирийцев, 44 белоруса, 28 россиян, 12 граждан Турции, 10 - Шри-Ланки и другие иностранцы, - пояснили в Государственной погранслужбе Литвы.

Сейчас на границе с Беларусью Литва усилена меры безопасности и охраны. На участках работаю сотрудники ГПС из других подразделений, Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других силовых ведомств.

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