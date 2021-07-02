В Бресте в общежитии произошел пожар – спасли пять человек, в числе которых ребенок. Фото: БЕЛТА

В Бресте в общежитии произошел пожар. Удалось спасти пять человек, в числе которых ребенок. Об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

- Сообщение о пожаре в комнате общежития в Бресте поступило в четверг, 1 июля. Из смежных комнат были спасены пять человек, в числе которых ребенок. Всего из общежития были эвакуированы 53 человека, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что огонь уничтожил мебель и отделку, а также закоптил стены и потолок в комнате.

Причины произошедшего устанавливаются.

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