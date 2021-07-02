Беларусь накроет фронтальный раздел: что будет с погодой на выходных 3 - 4 июля

На праздничные выходные в Беларуси - похолодание и дождливая погода. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Южную половину Беларуси в пятницу, 2 июля, накроет фронтальный раздел. Погоду в этот день будет определять область пониженного атмосферного давления, сообщили в эфире «Беларусь 1».

Как ранее писала «Комсомолка» практически по всей территории Беларуси в этот день ожидаются грозы, а местами - сильные ливни.

В МЧС также предупреждали, что в отдельных районах во время гроз порывы ветра будут усиливаться до 20 метров в секунду, днем также возможен град.

На выходные 3 - 4 июля в Беларуси также прогнозируется дождливая погода. Ресурс pogoda.by предупредил, что в субботу и воскресенье погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы. Погода будет облачной с прояснениями.

В субботу, 3 июля, кратковременные дожди - практически по всей стране. Местами - усиление дождей и грозы. Ветер в непогоду - северо-восточного направления умеренный, но порывистый при грозах. Ночью около +13…+19 градусов, а днем и до +20…+26 тепла.

В воскресенье, 4 июля, также ожидаются дожди: ночью местами, а днем - на большей части Беларуси. В некоторых регионах - грозы с усилением ветра. В ночные часы похолодает до +12…+19 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +21...+27 выше ноля.

С зонтами в праздничные выходные белорусам, похоже, лучше не расставаться.

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