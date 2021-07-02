Александр Лукашенко призвал сберечь союз с Россией. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 1 июля, принял участие в VIII Форуме регионов Беларуси и России. Он призвал сохранить союз с Россией, передает БЕЛТА.

- Россия всегда была, есть и будет нашим стратегическим партнером, а наш братский союз – ценность, которую нужно сохранить, приумножить и передать будущим поколениям, - заявил президент.

По словам Лукашенко, именно в этом состоит миссия нынешнего поколения и руководства Беларуси и России и для это будет сделано все то, что необходимо.

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