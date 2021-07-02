Дети скрывали, но рассказали: в Гомеле на уроке учитель гимназии разорвала фото писательницы Алексиевич

Учительница из Гомеля некорректно поступила по отношению к фото Светланы Алексиевич. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Инцидент, по информации СМИ, произошел в одной из гимназий Гомеля в конце учебного года, в мае 2021-го года. Ресурс «Сильные новости» обратил внимание на публикацию в соцсети Facebook жительницы Гомеля. Гомельчанка Ксения написала, что во время урока прямо на глазах учеников и комментируя, учитель белорусского языка разорвала фото белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Девушка пояснила, что старшеклассникам дали домашнее задание подготовить доклады о писателях-земляках. Один из учеников написал о нобелевском лауреате Светлане Алексиевич. Выбор ученика педагогу не понравился, она достала фото из доклада и разорвала лист на две части, пояснив, что, по ее мнению, «Алексиевич ничего хорошего не написала, а Нобелевскую премию ей дали по политическим соображениям».

По словам школьников, учитель разорвала лист доклада с фото Алексиевич. Фото: телеграм-канал Еврорадио

Поясняется, что сначала школьники побоялись придавать инцидент огласке, но потом решили все-таки не замалчивать его.

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