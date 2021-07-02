Лукашенко заявил, что в Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, во время церемонии вручения государственных наград заявил, что в Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Мы сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они будут экономически нас душить. Но нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри Беларуси против людей и объектов, - заявил Лукашенко.

По словам президента, после окончания мероприятий будут предъявлены претензии канцлеру Германии и «кое-кому из руководства Германии».

- После окончания сегодняшних мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то так Хайко Маасу, главе МИД Германии, претензии предъявим, но и самому канцлеру и кое-кому еще из руководства Германии, - анонсировал Лукашенко.

Он добавил, что уже в ближайшее время будут озвучены подробности.

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