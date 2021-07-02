На открытом воздухе и с трансляцией онлайн: вот как пройдет Будславский фест в 2021 году

Будславский фест в 2021 году пройдет на открытом воздухе. Фото: catholic.by

Ранее «Комсомолка» подробно писала о трагедии в Будславе, где 11 мая загорелась главная святыня - костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, который еще называют «белорусским Нотр-Дамом». Огонь полностью уничтожил крышу, повредил свод - ущерб огромен. На данный момент храм находится в аварийном состоянии, идет сбор средств на его восстановление, ведутся подготовительные работы.

Но несмотря на все неблагоприятные обстоятельства торжества в честь Матери Божьей Будславской решено было не отменять и не переносить. Как и планировалось ранее фест в Будславе пройдет 2 - 3 июля. Напомним, традиционный Будславский фест, на который ежегодно собираются сотни поломников, внесен в список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

- Из-за пожара и эпидемической ситуации все торжества и молебны будут проводиться на полевом алтаре на открытом воздухе, - прокомментировали представители католической церкви в Беларуси.

Фест начнется в пятницу, 2 июля, в 12.00 часов, подробная программа Будславского феста опубликована на сайте catholic.by. Планируется также онлайн трансляция на Youtube-канале Национального санктуария иконы Божьей Матери Будславской.

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